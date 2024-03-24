Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Вы все сдохнете! Вы - пушечное мясо!»: Стримерша публично материт и оскорбляет бойцов СВО последними словами. Почему эта сво@@чь на свободе?

«Вы все сдохнете! Вы - пушечное мясо!»: Стримерша публично материт и оскорбляет бойцов СВО последними словами. Почему эта сво@@чь на свободе?

Это чудо с розовыми волосиками обнаружил в Ростовской области блогер Владислав Поздняков. Он и рассказал, что это существо, имея довольно обширную аудиторию, - тупо, матерно, крайне оскорбительно и с огромным внутренним наслаждением, говорит о российский бойцах, находящихся на спецоперации.

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Комментарии
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Андрей
на зону тварь.
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16 час.
Юрий Стенякин
А ведь у нее куча подписчиков, значит им это нравиться. Для них она и вые.....ся - вот их надо вычислить и на зону
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14 час.

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