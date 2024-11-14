Эрдоган призвал бороться с действиями Израиля в секторе Газа активной дипломатией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 13 ноября, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета по возвращении с климатического саммита ООН COP29 в Баку, призвал «загнать Израиль в угол» во всех областях.
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