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Карпин не считает матч против Хорватии самым важным в своей карьере

Карпин не считает матч против Хорватии самым важным в своей карьере

Главный тренер Сборной России по футболу Валерий Карпин не считает отборочный матч на ЧМ-2022 против хорватской сборной самым важным в его карьере — он рассказал «Спорт-Экспрессу», что ощущения у него такие же, как перед любой ответственной игрой.

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