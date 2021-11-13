Карпин не считает матч против Хорватии самым важным в своей карьере

Главный тренер Сборной России по футболу Валерий Карпин не считает отборочный матч на ЧМ-2022 против хорватской сборной самым важным в его карьере — он рассказал «Спорт-Экспрессу», что ощущения у него такие же, как перед любой ответственной игрой.