❗️Крымский лже-сотрудник ФСБ проведет 2,5 года за решеткой Мужчина, представляясь генералом ФСБ России, предлагал через свои связи в правоохранительных органах решить вопрос о прекращении уголовного дела.
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❗️Крымский лже-сотрудник ФСБ проведет 2,5 года за решеткой Мужчина, представляясь генералом ФСБ России, предлагал через свои связи в правоохранительных органах решить вопрос о прекращении уголовного дела.