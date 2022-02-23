Санкции ЕС за признание Россией ДНР и ЛНР вступили в силу, под них попали Шойгу и Захарова

Санкции ЕС за признание Россией ДНР и ЛНР вступили в силу. В числе россиян, которые попали под ограничения, оказались глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и глава администрации президента РФ Антон Вайно.