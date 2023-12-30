Киркорова и Лолиту вырезали из списка артистов «Зимнего Show» 1 января

Причиной стало участие артистов в «голой» вечеринке Ивлеевой.фото: Новосильцев Артур/Агентство «Москва»--> Выступления Филиппа Киркорова и Лолиты на «Зимнем Show», которое запланировано на 1 января 2024 года, отменены, сообщает пресс-служба Live Арены.
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