Британское издание The Guardian вышло с публикацией, в которой утверждается, что президент РФ Владимир Путин якобы приказал сделать крупные города Украины непригодными для жизни.
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