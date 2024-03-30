Tagesspiegel: Бербок пообещала не допустить, чтобы Путин втянул НАТО в войну

Анналена Бербок, министр иностранных дел Федеративной Республики Германия, обвинила главу российского государства Владимира Путина в желании втянуть Североатлантический альянс в войну и нежелании вести переговоры по миру на Украине.
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