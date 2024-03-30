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Tagesspiegel: Бербок пообещала не допустить, чтобы Путин втянул НАТО в войну

Tagesspiegel: Бербок пообещала не допустить, чтобы Путин втянул НАТО в войну

Анналена Бербок, министр иностранных дел Федеративной Республики Германия, обвинила главу российского государства Владимира Путина в желании втянуть Североатлантический альянс в войну и нежелании вести переговоры по миру на Украине.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Сама влезла. Подстилка сша...
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13 час.
Игорь Морозов
похоже с умишком у неё совсем плохо.Полнейшее отсутствие этого вещества в головке.
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13 час.

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