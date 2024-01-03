Звуки взрывов слышны в столице Украины, рассказывает Telegram-канал «Политика Страны», ссылаясь на очевидцев.
Киев атакован роем российских дронов
Комментарии
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Владимир Барышев
Хохло-нацисты бандеровцы, думали что русские так и будут терпеть бесконечно? Теперь за каждый удар по территории России за каждый теракт сотни ударов по Укропии получат!
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4 час.
Сергей Кучерявенко
"Согласно данныХ" - грубая орфографическая ошибка, это не родительный падеж! Надо писать: "Согласно данныМ" - дательный падеж. Товарищи блогеры!!! Учитесь ПРАВИЛЬНОМУ письменному русскому языку!!!
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3 час.
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