Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 022 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Elena Dmitrieva
    Она была с концертами и гуманитаркой в зоне СВО в это времяУволить всех орга...
  • Нина
    Ревва - вообще такое ФУУУУУ...аж, противноАктер Никоненко в...
  • Elena Dmitrieva
    Как же эта хриплая физиономия с большим носом стала похожа на мужскую. Образ жизни «женщины без комплексов» не пошёл ...Уволить всех орга...

Киев атакован роем российских дронов

Киев атакован роем российских дронов

Звуки взрывов слышны в столице Украины, рассказывает Telegram-канал «Политика Страны», ссылаясь на очевидцев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Барышев
Хохло-нацисты бандеровцы, думали  что русские так и будут терпеть бесконечно?   Теперь за каждый удар по территории России  за каждый теракт сотни ударов по Укропии получат!
Ответить
4 час.
Сергей Кучерявенко
&quot;Согласно данныХ&quot; - грубая орфографическая ошибка, это не родительный падеж! Надо писать: &quot;Согласно данныМ&quot; - дательный падеж. Товарищи блогеры!!! Учитесь ПРАВИЛЬНОМУ письменному русскому языку!!!
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх