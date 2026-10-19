Выездная акция в Уральском федеральном университете, приуроченная к X Всероссийскому форуму студенческих спортивных клубов, собрала около 50 доноров, более половины из которых сдавали кровь впервые.
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