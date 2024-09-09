Apple презентовали новое поколение гаджетов со встроенным ИИ

Традиционная осенняя презентация компании Apple состоялась. В этот раз «яблочники» представили: iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max, часы Watch Series 10, две пары наушников AirPods 4 и AirPods Max 2.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии