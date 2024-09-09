Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 665 подписчиков

Apple презентовали новое поколение гаджетов со встроенным ИИ

Apple презентовали новое поколение гаджетов со встроенным ИИ

Традиционная осенняя презентация компании Apple состоялась. В этот раз «яблочники» представили: iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max, часы Watch Series 10, две пары наушников AirPods 4 и AirPods Max 2.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх