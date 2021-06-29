Правдоруб

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Игорь Гросу обсудил с Дереком Хоганом предстоящие выборы

У американского посла Дерека Хогана состоялась встреча с временным лидером ПДС Игорем Гросу, во время которой они рассмотрели внутриполитическую ситуацию и обсудили предстоящие выборы.

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