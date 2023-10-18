Саакашвили дал Пашиняну топ-5 советов, как нанести "удар" по Путину

Экс-президент Грузии обратился к премьер-министру Армении с призывом пойти ва-банк и подать заявку в ЕСНа странице Михаила Саакашвили в соцсетях появилось обращение к армянскому премьер-министру Николу Пашиняну.
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