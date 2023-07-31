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«Одессу возьмут»: Киеву сообщили о катастрофе в Черном море

«Одессу возьмут»: Киеву сообщили о катастрофе в Черном море

Бывший советник ЦРУ Джим Рикардс в интервью YouTube-каналу «London Real» объяснил, почему Россия уже одержала победу в конфликте на Украине, что увенчается взятием Одессы.

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