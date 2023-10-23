Заявления байдена и зависшие транши

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ДМИТРИЙ  ЕВСТАФЬЕВ Оба конфликта, в которые сейчас втянуты США – условно «Украинский», хотя это конфликт за доминирование в Западной Евразии и Причерноморье, и безусловно «Ближневосточный», потому что речь идет о сохранении США как игрока на Ближнем, а в перспективе, - и Среднем Востоке – имеют существенные различия, в действительности, отражающие изменение глобальной ситуации за последний 3-4 года.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Понятно, что в Третьей Мировой евреи стали разменной монетой, как и во Второй Мировой. Ими пожертвовали для розжига печи. Видимо, с энергоресурсами в мире наступили проблемы, нужен костерок. И у мусульманского мира возникла дилемма - может и вправду под шумок замочить ненавистных евреев? Но неясен исход. Гешефта вроде немало- заодно и в Европе наведут  порядок халифата. Но не они же этот конфликт планировали, становиться болваном в старом польском, вернее амеровском, преферансе, как-то ссыкотно. Интересно, как выйдут из безвыходной ситуации? Неплохо бы нефтяной блокадой Израиля. У амеров с нефтью на сегодня тоже проблемы- не помогут.
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