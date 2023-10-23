Заявления байдена и зависшие транши

Natalija Osminina

Понятно, что в Третьей Мировой евреи стали разменной монетой, как и во Второй Мировой. Ими пожертвовали для розжига печи. Видимо, с энергоресурсами в мире наступили проблемы, нужен костерок. И у мусульманского мира возникла дилемма - может и вправду под шумок замочить ненавистных евреев? Но неясен исход. Гешефта вроде немало- заодно и в Европе наведут порядок халифата. Но не они же этот конфликт планировали, становиться болваном в старом польском, вернее амеровском, преферансе, как-то ссыкотно. Интересно, как выйдут из безвыходной ситуации? Неплохо бы нефтяной блокадой Израиля. У амеров с нефтью на сегодня тоже проблемы- не помогут.