Newsmax: Байден снимет свою кандидатуру, но не поддержит Харрис

Американский лидер Джо Байден планирует сойти с президентской гонки. Однако поддерживать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис он не будет, сообщил обозреватель телеканала Newsmax Марк Гальперин со ссылкой на источники в Демократической партии.
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