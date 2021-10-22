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В Минэке сообщили о «черных лебедях» инфляции, что это такое и как от них избавиться

В Минэке сообщили о «черных лебедях» инфляции, что это такое и как от них избавиться

Полина Крючкова, которая является заместителем министра экономразвития России, в очередной раз напугала россиян появлением неких «черных лебедей» инфляции в беседе с корреспондентом «Известий».

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