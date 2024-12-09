Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 450 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Гольдштаб
    Не понял.......Путин: необходимо...
  • Сергей Карабухин
    СКОРОСТЬ ОРЕШНИКА – 3000-10000КМ В СЕКУНДУ. ТЕМПЕРАТУРА – 4000-6000 ГРАДУСОВ – ОСТАЁТСЯ ТОЛЬКО ПЫЛЬ И ПЕПЕЛ.. Когда ...TNI: ракету "Ореш...
  • Александр Балушкин
    Толкает воду в одной и той жеступе, центры давно же есть, только не так как надо учат, а собирают денежкиФадеев призвал со...

Власти одобрили проект МВД о праве следователей замораживать счета без суда

Власти одобрили проект МВД о праве следователей замораживать счета без суда

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу МВД России, предусматривающую возможность для следователей и дознавателей блокировать банковские счета граждан на срок до десяти дней без судебного решения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх