Власти одобрили проект МВД о праве следователей замораживать счета без суда

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу МВД России, предусматривающую возможность для следователей и дознавателей блокировать банковские счета граждан на срок до десяти дней без судебного решения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии