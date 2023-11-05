Вратарь "Коламбуса" Мерзликин: счастлив, что выиграл битву против Овечкина

Голкипер "Коламбус Блю Джекетс" Элвис Мерзликин счастлив из-за того, что не позволил форварду "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину поразить свои ворота в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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