Русская весна
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Украина намерена привлекать больше женщин к разминированию

Украина намерена привлекать больше женщин к разминированию

Украина хочет привлекать больше женщин к разминированию из-за дефицита в стране этих специалистов. Об этом заявила вице-премьер Украины Юлия Свириденко, добавив, что «гендерное равенство» является неотъемлемой составляющей политики Украины.

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Комментарии
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Семен Борисов
Да их уже куда только не собираются &quot;втыкать&quot;,и в операторы беспилотников и в разминирование,и в штурмовые отряды!В общем всё идёт по плану Зе на истребление населения страны404!
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16 час.
Константин Самарин
Население Украины и так стремительно падает, так теперь и женщин решили на минные поля загнать.  Понятно, под чьим руководством Зеля превращает страну в свободное от населе6ие пространство..
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14 час.

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