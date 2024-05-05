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Льюис Хэмилтон: «Сказал Норрису, что он должен остаться сегодня в Майами. Он только что выиграл гонку»

Пилот «Мерседеса» рассказал, как поздравил Ландо Норриса с первой победой в «Формуле-1». «Я очень счастлив за Ландо.

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