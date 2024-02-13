Китай остро отреагировал на появление на Тайване оружия и спецназа США

Новость о появлении на Тайване сил специального назначения США официальный Тайбэй никак не комментировал, а местная пресса сообщила уже как данность: американские военные теперь здесь надолго в качестве инструкторов для обучения тайваньских солдат.
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