Крым 24 |Z| Все новости Крыма

❗️Украина пыталась атаковать Крым 20 авиационными ракетами «Около 17:00 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением 20 авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации», – сообщает Минобороны России.
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