Добрый Мир
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Добрый Мир

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«Ярая сталинистка» Сара Вагенкнехт: «Пора начать договариваться с Путиным»

«Ярая сталинистка» Сара Вагенкнехт: «Пора начать договариваться с Путиным»

14 ноября 2023 24K прочитали В Западной Европе все же есть трезвые политики, которые полагают, что нужно не насыщать оружием одну из сторон, а реально сесть за стол переговоров.

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Комментарии
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vagas Karlito
Литография или линогравюра очень хороша! Такая улыбка шедевр автору  спасибо!
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16 час.
Serega SV
Абсолютно согласен с людьми, которые называют её &quot;НАШЕЙ САРОЙ&quot;!!! Особенно когда Сара говорит в бундестаге про Русские танки, которые приедут вновь, если продолжать Немецкую политику в том же духе!!! 😊😉😁
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16 час.
vagas Karlito
Сара-Зара это вариант для Германии на будущее  !
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15 час.

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