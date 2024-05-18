«Ярая сталинистка» Сара Вагенкнехт: «Пора начать договариваться с Путиным»

Литография или линогравюра очень хороша! Такая улыбка шедевр автору спасибо!

Serega SV

Абсолютно согласен с людьми, которые называют её "НАШЕЙ САРОЙ"!!! Особенно когда Сара говорит в бундестаге про Русские танки, которые приедут вновь, если продолжать Немецкую политику в том же духе!!! 😊😉😁