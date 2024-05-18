14 ноября 2023 24K прочитали В Западной Европе все же есть трезвые политики, которые полагают, что нужно не насыщать оружием одну из сторон, а реально сесть за стол переговоров.
«Ярая сталинистка» Сара Вагенкнехт: «Пора начать договариваться с Путиным»
Комментарии
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vagas Karlito
Литография или линогравюра очень хороша! Такая улыбка шедевр автору спасибо!
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16 час.
Serega SV
Абсолютно согласен с людьми, которые называют её "НАШЕЙ САРОЙ"!!! Особенно когда Сара говорит в бундестаге про Русские танки, которые приедут вновь, если продолжать Немецкую политику в том же духе!!! 😊😉😁
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16 час.
vagas Karlito
Сара-Зара это вариант для Германии на будущее !
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15 час.
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