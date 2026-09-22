В Кузбассе отремонтировали 53 км дорог на 2,3 млрд рублей

В Кемеровской области на средства регионального бюджета отремонтировали более 53 из 80 запланированных километров муниципальных дорог, 16 из 30 территорий уже полностью завершили работы.
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