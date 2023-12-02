Победители и реваншисты

Фронт на Украине пришёл в движение. Весь — от Купянска до Запорожья. Если раньше ВСУ сталкивались с одним каким-то кризисом в каждый отдельный момент (под Бахмутом, под Купянском, в Авдеевке) и, перебрасывая войска с направления на направление, добивались их поочерёдного купирования, то сейчас … .