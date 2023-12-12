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Врач-диетолог Жаровская назвала фастфуд и мучные изделия причиной упадка сил

Врач-диетолог Жаровская назвала фастфуд и мучные изделия причиной упадка сил

Некоторые продукты и напитки отрицательно влияют на энергетический баланс организма.Врач-диетолог Татьяна Жаровская поделилась наблюдениями о влиянии некоторых продуктов и напитков на энергетический баланс организма.

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