Врач-диетолог Жаровская назвала фастфуд и мучные изделия причиной упадка сил

Некоторые продукты и напитки отрицательно влияют на энергетический баланс организма.Врач-диетолог Татьяна Жаровская поделилась наблюдениями о влиянии некоторых продуктов и напитков на энергетический баланс организма.
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