Пакость от сына

ВераВерная

Спасибо за рассказ. Всё как в жизни - не делай добра - не будет зла. Хотела мать как лучше, а стала для невестки врагом. Сынок Данил хлюпиком оказался, подкаблучником, слову своему не хозяин. Ну, а кто сказал, что жить так - это неправильно? Многие мужчины под каблуком себя очень комфортно и уютно чувствуют. Пройдёт время, может и оттает Алина, разрешит бабушке с внуками видеться, а мужу к матери ездить. Ой, эти невестки...