Людмила оказалась в затруднительной ситуации - ключ от её квартиры не проворачивался в замке. Она поставила тяжёлую сумку с дачными кабачками на грязный пол, перевела дух и убрала тыльной стороной ладони налезшие на глаза волосы.
Пакость от сына
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВераВерная
Спасибо за рассказ. Всё как в жизни - не делай добра - не будет зла. Хотела мать как лучше, а стала для невестки врагом. Сынок Данил хлюпиком оказался, подкаблучником, слову своему не хозяин. Ну, а кто сказал, что жить так - это неправильно? Многие мужчины под каблуком себя очень комфортно и уютно чувствуют. Пройдёт время, может и оттает Алина, разрешит бабушке с внуками видеться, а мужу к матери ездить. Ой, эти невестки...
Ответить
20 час.
Элеонора Коган
А Людмила дура. Нечего было к невестке подлизываться. Данила хлюпик и идиот.
Ответить
13 час.
Свежие комментарии