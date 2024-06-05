ДОСТОЙНАЯ ЖИЗН...
ГлавнаяОбществоОбсуждаемПенсия и пенсионерыЗдоровьеСад, огородВкусно!Ликбез
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 174 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • monax ЧЕРНЫФ
    https://sputnik.mirtesen.ru/blog/43808393906Реплика о начале ...
  • Вера смелых
    Обычно я не использую ненормативную лексику.. но тут... блеать!!!! Чуть не вырвало от всей этой розовой блевотины льв...Русский код: На и...
  • Элеонора Коган
    А Людмила дура. Нечего было к невестке подлизываться. Данила хлюпик и идиот.Пакость от сына

Пакость от сына

Пакость от сына

Людмила оказалась в затруднительной ситуации - ключ от её квартиры не проворачивался в замке. Она поставила тяжёлую сумку с дачными кабачками на грязный пол, перевела дух и убрала тыльной стороной ладони налезшие на глаза волосы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВераВерная
Спасибо за рассказ. Всё как в жизни - не делай добра - не будет зла. Хотела мать как лучше, а стала для невестки врагом. Сынок Данил хлюпиком оказался, подкаблучником, слову своему не хозяин. Ну, а кто сказал, что жить так  - это неправильно? Многие мужчины под каблуком себя очень комфортно и уютно чувствуют. Пройдёт время, может и оттает Алина, разрешит бабушке с внуками видеться, а мужу к матери ездить. Ой, эти невестки...
Ответить
20 час.
Элеонора Коган
А Людмила дура. Нечего было к невестке подлизываться. Данила хлюпик и идиот.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх