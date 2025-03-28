Макаревича* и Вайкуле – лишить госнаград и званий: Такое предложение поступило президенту России

Есть ведь на государевой службе люди, которые давно могли бы поднять данный вопрос, почему то молчат. Может с таких надо читочку начать? Определенные службы забыли, или не считают, что подобные, уехавшие и поливающие грязью нашу Россию людишки, должны лишаться всех привилегий, которые они получили будучи на Родине. Раз законодательство наше не предусмотрело такой пункт в Конституции...

Константин

"Есть ведь на государевой службе люди, которые давно могли бы поднять данный вопрос, почему то молчат." У этих "государевых людей" дети живут за границей и высказываются ещё похлеще... А насчёт конституции... несменяемый решил менять её только в своё благо, а про интересы страны он как то забыл... так и живём по конституции, написанной хозяевами американцами... сколько земли подарили тем же китайцам, хотя там какой то пункт про не отторжение земель?