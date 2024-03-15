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Наблюдатели ОДКБ заявили о соотвествии подготовки к выборам в РФ международным нормам

Наблюдатели ОДКБ заявили о соотвествии подготовки к выборам в РФ международным нормам

Подготовка к выборам президента России соотвесттвует международным стандартам, а также законам РФ. Об этом 15 марта заявила координатор группы наблюдателей от Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДБК) Снежана Имашева.

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