Наблюдатели ОДКБ заявили о соотвествии подготовки к выборам в РФ международным нормам

Подготовка к выборам президента России соотвесттвует международным стандартам, а также законам РФ. Об этом 15 марта заявила координатор группы наблюдателей от Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДБК) Снежана Имашева.