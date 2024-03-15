Наблюдатели ОДКБ заявили о соотвествии подготовки к выборам в РФ международным нормам

Подготовка к выборам президента России соотвесттвует международным стандартам, а также законам РФ. Об этом 15 марта заявила координатор группы наблюдателей от Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДБК) Снежана Имашева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии