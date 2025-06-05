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МО: никто в вопросе обязательств по бюджету не сделал больше для НАТО, чем Трамп

МО: никто в вопросе обязательств по бюджету не сделал больше для НАТО, чем Трамп

Никто не сделал больше для НАТО, чем президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет перед заседанием министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе, передает РИА Новости.

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