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ФедералПресс

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ВСУ атаковали промышленный объект в Ульяновской области: что известно

ВСУ атаковали промышленный объект в Ульяновской области: что известно

УЛЬЯНОВСК, 23 июля, ФедералПресс. В Новоспасском районе Ульяновской области объект топливно-энергетического комплекса подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов, в результате чего возник пожар.

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