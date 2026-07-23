ВСУ атаковали промышленный объект в Ульяновской области: что известно

УЛЬЯНОВСК, 23 июля, ФедералПресс. В Новоспасском районе Ульяновской области объект топливно-энергетического комплекса подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов, в результате чего возник пожар.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии