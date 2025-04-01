📹⚡️Операторы гусеничных робототехнических комплексов "Уран-6" продолжают разминирование обширных территорий Суджанского района Курской области.
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📹⚡️Операторы гусеничных робототехнических комплексов "Уран-6" продолжают разминирование обширных территорий Суджанского района Курской области.