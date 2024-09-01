2 сентября – День патрульно-постовой службы полиции территориальных органов МВД России

101 год назад приказом Центрального административного управления НКВД РСФСР от 2 сентября 1923 года № 4 была утверждена «Инструкция постовому милиционеру», в которой нашли свое отражение общие положения о постовой службе и обязанности милиционера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Расчет БпЛА «Южной» группировки войск уничтожил за сутки около 40 украинских националистов на Донецком направлении
- На Сахалине полицейский спас тонувшую девочку, которую прибрежным течением унесло в море далеко от берега
- В Хабаровске полицейские провели мероприятия по выявлению и пресечению незаконной миграции
Свежие комментарии