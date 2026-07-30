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Царьград

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Срок нарезали: P. Diddy выйдет из тюрьмы на месяц раньше

Срок нарезали: P. Diddy выйдет из тюрьмы на месяц раньше

Шон Комбс по прозвищу P. Diddy проведёт за решёткой на месяц меньше, чем предполагалось. Федеральное бюро тюрем перенесло его выход на 24 января 2028 года — причиной стала драка с сокамерником, после которой рэпер угодил в карцер.

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