Независимая проверка выявила порядка 170 нарушений при выпуске Daihatsu и Toyota

Японский автопроизводитель Daihatsu приостановил работу своих заводов на фоне скандала с фальсификацией данных краш-тестов, а также в связи с другими нарушениями, связанными с безопасностью эксплуатации автомобилей.
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