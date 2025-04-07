Ученики сгоревшей младшей школы в селе Чехово в Приангарье пока будут учиться в другом здании

Сильный ураган в субботу, 5 апреля, спровоцировал в Иркутской области крупные пожары. Среди сгоревших объектов оказалась и младшая школа села Чехово Нижнеудинского района, сообщало «Иркутск Сегодня» ранее.
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