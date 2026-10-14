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Украина потеряла 800 тысяч жителей за 2025 год

Украина потеряла 800 тысяч жителей за 2025 год

Глава Офиса миграционной политики Украины Василий Воскобойник заявил, что за 2025 год население страны сократилось на 800 тысяч человек из-за естественной убыли и отъезда граждан за рубеж.

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