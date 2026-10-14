Украина потеряла 800 тысяч жителей за 2025 год

Глава Офиса миграционной политики Украины Василий Воскобойник заявил, что за 2025 год население страны сократилось на 800 тысяч человек из-за естественной убыли и отъезда граждан за рубеж.
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