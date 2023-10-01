Компьютер месяца — октябрь 2023 года

Напоминаем, что «Компьютер месяца» — это рубрика, в которой мы рассматриваем системные блоки, собранные исключительно из нового железа, продаваемого в российских магазинах с гарантией сервисного обслуживания.
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