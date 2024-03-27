Хачанов не смог пробиться в четвертьфинал турнира в Майами

Карен Хачанов в 1/8 финала турнира в Майами уступил Александру Звереву. Ранним утром 27 марта в Майами (штат Флорида, США) завершился матч 1/8 финала хардового турнира категории ATP-1000 в мужском одиночном разряде, в котором Карен Хачанов встречался с Александром Зверевым.
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