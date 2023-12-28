Ноябрянина признали виновным в совершении наркопреступлений

В Ноябрьске завершился суд над 19-летним местным жителем, которого признали виновным в незаконном приобретении наркотических средств и в склонении несовершеннолетней к их употреблению, сообщили в ямальском Следкоме.
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