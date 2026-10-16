Об этом в 12:05 сообщил канал «Оперативный Мирный» в мессенджере МАКС. Режим действовал с 4:00.В Архангельской области отменён режим «Беспилотная опасность».
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