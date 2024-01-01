Путин: украинская экономика уже полностью разрушена, Киев «клянчит» деньги

Украина не в состоянии разрушить экономику России, сама украинская экономика уже полностью разрушена — «там ничего не осталось», страна существует только на «подачках», заявил российский президент Владимир Путин.
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