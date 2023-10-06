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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Mash: олигарх Фридман хочет вернуться в РФ, но боится осуждения за помощь ВСУ

Российский миллиардер, совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман планирует вернуться в РФ. Он опасается, что российское общество и правоохранительные органы могут резко отреагировать на его возвращение из-за того, что в 2022 году он якобы перевел средства на нужды Вооруженных сил Украины.

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