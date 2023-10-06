Mash: олигарх Фридман хочет вернуться в РФ, но боится осуждения за помощь ВСУ

Российский миллиардер, совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман планирует вернуться в РФ. Он опасается, что российское общество и правоохранительные органы могут резко отреагировать на его возвращение из-за того, что в 2022 году он якобы перевел средства на нужды Вооруженных сил Украины.