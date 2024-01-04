Эксперт Бондаренко сообщила о пользе антипохмельных препаратов

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике ФМБА России, главврач клинической больницы № 85 ФМБА России, кандидат медицинских наук Наталья Бондаренко сообщила о полезных эффектах БАДов с антипохмельным эффектом.
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