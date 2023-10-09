Представитель певицы Катиной Евгения: Лене тяжело дались вторые роды

Певица Лена Катина плохо чувствует себя через несколько месяцев после вторых родов. Об этом сообщает издание "7 дней" со ссылкой на пиар-директора звезды Евгению По словам Евгении, восстановление идет медленно.
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