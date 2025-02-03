В Херсонской области полицейские пресекли криминальную деятельность в сфере сельского хозяйства

«Оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Херсонской области совместно с сотрудниками регионального Управления ФСБ России пресечена деятельность организованной группы.
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