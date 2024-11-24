Политнавигатор Россия вполне могла бы ликвидировать Владимира Зеленского по примеру того, как Израиль убил генсекретаря «Хезболлы» Хасана Насраллу в ходе авиаудара по Бейруту.
Взгляд из Израиля: Совершенно логично, если Россия убьёт Зеленского
Комментарии
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Андрей
Вот вроде Кедми не глупый человек, а несет всякую чушь... Не в правилах России совершать подобное... Это для западных стран присущи убийства политических деятелей, да и по мирными людьми в больших количествах не брезгуют и чем больше мирных людей погибнет , тем больше англосаксы будут удовлетворены...
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16 час.
Наталия
А зачем его убивать? Его поведение сейчас работает на раскол среди верхушки Украины и всего населения. России это выгодно.
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8 час.
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