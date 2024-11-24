Взгляд из Израиля: Совершенно логично, если Россия убьёт Зеленского

Андрей

Вот вроде Кедми не глупый человек, а несет всякую чушь... Не в правилах России совершать подобное... Это для западных стран присущи убийства политических деятелей, да и по мирными людьми в больших количествах не брезгуют и чем больше мирных людей погибнет , тем больше англосаксы будут удовлетворены...