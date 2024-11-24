Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 891 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария
    Один русский идиот Горбачёв по вредности перевесил всех еврейских идиотов! Это подтверждает мою мысль! По гениям у на...Тамара Эйдельман*...
  • леонид рыбаков
    предательство это и ни что другое Нас как рабов продают тем кто громче и чаще нарушает . Кто то целенаправленно готов...Россия ввязываетс...
  • Наталия
    А зачем его убивать? Его поведение сейчас работает на раскол среди верхушки Украины и всего населения. России это выг...Взгляд из Израиля...

Взгляд из Израиля: Совершенно логично, если Россия убьёт Зеленского

Взгляд из Израиля: Совершенно логично, если Россия убьёт Зеленского

Политнавигатор Россия вполне могла бы ликвидировать Владимира Зеленского по примеру того, как Израиль убил генсекретаря «Хезболлы» Хасана Насраллу в ходе авиаудара по Бейруту.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей
Вот вроде Кедми не глупый человек, а несет всякую чушь... Не в правилах России совершать подобное... Это для западных стран присущи убийства политических деятелей, да и по мирными людьми в больших количествах не брезгуют и чем больше мирных людей погибнет , тем больше англосаксы будут удовлетворены...
Ответить
16 час.
Наталия
А зачем его убивать? Его поведение сейчас работает на раскол среди верхушки Украины и всего населения. России это выгодно.
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх