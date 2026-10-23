Евросоюз берёт на себя львиную долю нового финансового запроса Украины: по словам главы Евросовета Антониу Кошты, Брюссель готов выделить порядка 46,7 миллиарда евро, то есть примерно две трети от недавно запрошенных Зеленским 70 миллиардов евро на военные нужды в следующем году.
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