Евросоюз берёт на себя львиную долю нового финансового запроса Украины: по словам главы Евросовета Антониу Кошты, Брюссель готов выделить порядка 46,7 миллиарда евро, то есть примерно две трети от недавно запрошенных Зеленским 70 миллиардов евро на военные нужды в следующем году.