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В Приднестровье назвали цель уклонения Молдавии от переговоров

В Приднестровье назвали цель уклонения Молдавии от переговоров

Молдавия уклоняется от переговоров с Приднестровьем, для усиления давления на него. Об этом заявил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев, передает РИА Новости.

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