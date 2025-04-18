В Приднестровье назвали цель уклонения Молдавии от переговоров

Молдавия уклоняется от переговоров с Приднестровьем, для усиления давления на него. Об этом заявил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев, передает РИА Новости.
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